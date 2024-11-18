ПСН

❌ ИП получают отказы в выдаче патента на 2025 год, потому что он скоро подорожает

Чтобы применять ПСН, надо подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до начала действия патента. Некоторые бизнесмены решили подать заявление пораньше, но получили отказ.

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Вот такие отказы приходят:

Дело в том, что стоимость патентов на 2025 год в некоторых регионах вот-вот повысится. Региональные власти готовят соответствующие законы. Поэтому налоговики пока вынуждены отказывать предпринимателям в выдаче патентов.

Например, в Московской области будет новая стоимость патентов (законопроект рассматривает Мособлдума).

В комментариях рассказывают, что после сдачи заявления на патент, от налоговиков поступила просьба подать его позднее, после 9 декабря.

Комментарии

3
  • Татьяна
    Главный бухгалтер

    Посмотрела прикрепленный скан, причина указана: не заполнены некоторые поля, не соответствует перечню видов. Как это связано причиной подорожания? неясно. Вполне допускаю, что в устной форме, может быть предложение подать позже. Пожелание- не документ

    • бух2007

      Как это связано причиной подорожания? неясно.

      это отписка. Потому что ничего другого налоговики сделать не могут. Приходится отказывать в выдаче, потому что выдавать по сути еще нечего. Законы не приняты еще.