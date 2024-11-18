❌ ИП получают отказы в выдаче патента на 2025 год, потому что он скоро подорожает

Чтобы применять ПСН, надо подать заявление не позднее чем за 10 рабочих дней до начала действия патента. Некоторые бизнесмены решили подать заявление пораньше, но получили отказ.

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Вот такие отказы приходят:

Дело в том, что стоимость патентов на 2025 год в некоторых регионах вот-вот повысится. Региональные власти готовят соответствующие законы. Поэтому налоговики пока вынуждены отказывать предпринимателям в выдаче патентов.

Например, в Московской области будет новая стоимость патентов (законопроект рассматривает Мособлдума).

В комментариях рассказывают, что после сдачи заявления на патент, от налоговиков поступила просьба подать его позднее, после 9 декабря.