❌ ИП получают отказы в выдаче патента на 2025 год, потому что он скоро подорожает

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Вот такие отказы приходят:
Дело в том, что стоимость патентов на 2025 год в некоторых регионах вот-вот повысится. Региональные власти готовят соответствующие законы. Поэтому налоговики пока вынуждены отказывать предпринимателям в выдаче патентов.
Например, в Московской области будет новая стоимость патентов (законопроект рассматривает Мособлдума).
В комментариях рассказывают, что после сдачи заявления на патент, от налоговиков поступила просьба подать его позднее, после 9 декабря.
Комментарии3
Посмотрела прикрепленный скан, причина указана: не заполнены некоторые поля, не соответствует перечню видов. Как это связано причиной подорожания? неясно. Вполне допускаю, что в устной форме, может быть предложение подать позже. Пожелание- не документ
это отписка. Потому что ничего другого налоговики сделать не могут. Приходится отказывать в выдаче, потому что выдавать по сути еще нечего. Законы не приняты еще.
не спорю. Но автор связывает отказы в выдаче с подорожанием.