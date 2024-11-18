ИП на УСН в 2025 году не будет платить НДС за услуги общепита, если в 2024 году у его сотрудников хорошая зарплата

Льгота по НДС в общепите действует не только при ОСНО, но и при УСН (с 2025 года).

Таким образом, ИП с доходами в 2024 году более 60 млн рублей с 2025 года переходит на УСН, он будет платить НДС, но по услугам общепита у него будет льгота.

Об этом сообщает Минфин в письме от 06.08.2024 № 03-07-07/73143.

Напомним, условия применения в 2025 году освобождения от НДС в общепите такие:

доход за 2024 год не более 2 млрд рублей;

доля дохода от общепита ­в 2024 году не менее 70%;

среднемесячный размер зарплаты за 2024 год не ниже средней по отрасли в регионе.

Таким образом, в 2025 году на УСН ситуация с общепитом будет такая: если доход за 2024 год менее 60 млн рублей, то НДС не будет ;

если доход за 2024 год более 60 млн рублей и зарплата сотрудников не ниже среднеотраслевой, то НДС не будет ;

если доход за 2024 год более 60 млн рублей и зарплата сотрудников низкая, то будет НДС по ставке 5% или 20%.

Аналогичные разъяснения Минфин давал в письмах от 29.08.2024 № 03-07-07/81842, от 05.09.2024 № 03-07-11/84117, от 03.10.2024 № 03-07-11/95848.

Какая зарплата должна быть в общепите для льготы по НДС, мы разбирали тут.

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