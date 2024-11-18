❗ ФНС объяснила, как в 1С заполнять строку 5а счета-фактуры

Сразу после названия строки 5а нужно ввести реквизиты первичного учетного документа об отгрузке товара.

В программе 1С при работе с счетами-фактурами нужно указать в строке 5а документы об отгрузке товаров. Это может быть товарная накладная №55, универсальный передаточный документ №70 или товарная накладная №61.

При составлении бумажного счета-фактуры и при визуализации электронного документа после названия строки 5а «Документ об отгрузке» следует ввести реквизиты первичного учетного документа, его номер и дату. В эту строку не нужно включать слова «наименование».

Также ФНС в своем письме от 14.11.2024 № ЗГ-2-3/17077@ сообщает, что предложенный вариант заполнения сроки 5а в программе 1С соответствует требованиям законодательства.

О спорах бухгалтеров про строку 5а счета-фактуры мы ранее рассказывали тут.

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