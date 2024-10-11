📝 Бухгалтерам не нравится строка 5а в УПД по ЭДО

Обсуждение этого вопроса идет в нашем Telegram-канале «Красный уголок бухгалтера».
В 1С прописано: «Универсальный передаточный документ, № 2586 от 07.10.2024 г».
При выгрузке через модуль Диадок в строке 5а прописано «Реализация (акт, накладная, УПД) № 2586 от 07.10.2024 г».
Некоторые контрагенты возмущены таким заполнением строки 5а — когда перечислены все виды первички без конкретики.
В техподдержке «Контура» бухгалтеру объяснили, что визуализация электронных документов несет рекомендательный характер, а не обязательный. Для документов, которые были переданы через операторов ЭДО, существует формат и требования по их заполнению, утвержденные приказами ФНС, но в этих приказах нет четкого требования к тому, как визуализировать документ.
Впрочем, как ни заполни строку 5а, на вычете НДС это никак не отразится.
В комментариях коллеги отмечают, что указание в строке 5а УПД данных этого самого УПД – это вообще странно.
А что указано в строке 5а в ваших входящих счетах-фактурах и УПД, полученных через ЭДО?
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