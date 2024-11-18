Бухгалтеры вошли в топ матерящихся специалистов

Из-за стресса на работе бухгалтеры, строители и водители позволяют себе нецензурную брань.

Чаще всего применяют нецензурную лексику на работе строители, водители, сотрудники складов и бухгалтеры.

Ненормативные выражения распространены в мужских коллективах. В основном это рабочие на стройках и производствах, водители, сотрудники складов, а также руководители и инженерно-технические специалисты. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

«Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка», — сказано в исследовании.

Специалисты по учету уверены, что материться — это очень плохо и оправдывают себя сплошным стрессом на работе.

На совещаниях нецензурно выражаются в 43% компаний. 12% сталкиваются с бранью регулярно, 31% — время от времени. Каждый девятый сотрудник регулярно слышит мат от руководителя. Но чаще всего ненормативная лексика встречается в разговорах между коллегами.

9% признались, что сквернословят постоянно, а 39% делают это периодически.