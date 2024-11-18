Бухгалтеры вошли в топ матерящихся специалистов

Чаще всего применяют нецензурную лексику на работе строители, водители, сотрудники складов и бухгалтеры.
Ненормативные выражения распространены в мужских коллективах. В основном это рабочие на стройках и производствах, водители, сотрудники складов, а также руководители и инженерно-технические специалисты. Об этом говорится в исследовании SuperJob.
«Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка», — сказано в исследовании.
Специалисты по учету уверены, что материться — это очень плохо и оправдывают себя сплошным стрессом на работе.
На совещаниях нецензурно выражаются в 43% компаний. 12% сталкиваются с бранью регулярно, 31% — время от времени. Каждый девятый сотрудник регулярно слышит мат от руководителя. Но чаще всего ненормативная лексика встречается в разговорах между коллегами.
9% признались, что сквернословят постоянно, а 39% делают это периодически.
Комментарии7
Нам мат строить и жить помогает!
Бухгалтеры всего лишь вошли в топ, а не возглавили его? Удивительно...
Это потому, что нецензурные слова закончились. Теперь только шипим)))
Голос сорвали?)))
Возглавляют негласно топ бухгалтеры строительных фирм)
Ничего удивительного - мы ж бухгалтеры, и знаем, что не всегда надо говорить то, что думаешь)) Например, если бы про нецензурную лексику спросили меня, я бы сделала круглые глаза и сказала, что и слов-то таких не знаю)))
Ну да, ханжить мы все умеем. Особенно наше правительство