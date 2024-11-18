Бухгалтеры

Бухгалтеры вошли в топ матерящихся специалистов

Из-за стресса на работе бухгалтеры, строители и водители позволяют себе нецензурную брань.

Чаще всего применяют нецензурную лексику на работе строители, водители, сотрудники складов и бухгалтеры.

Ненормативные выражения распространены в мужских коллективах. В основном это рабочие на стройках и производствах, водители, сотрудники складов, а также руководители и инженерно-технические специалисты. Об этом говорится в исследовании SuperJob.

«Среди традиционно женских профессий отличились бухгалтеры, ненормативная лексика среди них нередка», — сказано в исследовании.

Специалисты по учету уверены, что материться — это очень плохо и оправдывают себя сплошным стрессом на работе.

На совещаниях нецензурно выражаются в 43% компаний. 12% сталкиваются с бранью регулярно, 31% — время от времени. Каждый девятый сотрудник регулярно слышит мат от руководителя. Но чаще всего ненормативная лексика встречается в разговорах между коллегами.

9% признались, что сквернословят постоянно, а 39% делают это периодически.

Комментарии

7
  • Ирина

    Бухгалтеры всего лишь вошли в топ, а не возглавили его? Удивительно...

    • Ирина

      Это потому, что нецензурные слова закончились. Теперь только шипим)))

      • Ирина

        Голос сорвали?)))

    • Крестик-нолик

      Удивительно...

      Ничего удивительного - мы ж бухгалтеры, и знаем, что не всегда надо говорить то, что думаешь)) Например, если бы про нецензурную лексику спросили меня, я бы сделала круглые глаза и сказала, что и слов-то таких не знаю)))

      • fressigran@
        Главный бухгалтер

        про нецензурную лексику спросили меня, я бы сделала круглые глаза и сказала, что и слов-то таких не знаю)))

        Ну да, ханжить мы все умеем. Особенно наше правительство