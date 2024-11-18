Самозанятым хотят увеличить лимит доходов до 4,2 млн рублей

В связи с ростом инфляции депутаты хотят проиндексировать предельную величину дохода самозанятых. В 2028 году она составит 4,2 млн рублей.

В Госдуму внесли законопроект, по которому лимиты доходов самозанятых начнут индексировать.

Депутаты предлагают в 2025 году до 3,6 млн рублей увеличить величину доходов, учитываемых при определении налоговой базы по специальному режиму. В 2027 году лимит составит 4 млн рублей, в 2028 году — 4,2 млн.

Экспериментальный режим «Налог на профессиональный доход» установлен на срок до 31 декабря 2028 года. Пока что предельная величина дохода самозанятых — 2,4 млн рублей.

Авторы законопроекта отмечают, что инфляция с 2019 по 2024 года оказалась выше, чем изначально было заложено в прогнозах социально-экономического развития страны. Цены на товары и услуги выросли более чем в полтора раза. Например, многие таксисты, которые применяют НПД, зарабатывают 2,4 млн уже за полгода.

Если законопроект примут, он начнет действовать с 1 января 2025 года.