ФНС: компания может сотрудничать с самозанятыми больше трех месяцев

При работе с самозанятыми ФНС рекомендует самостоятельно оценивать риски и проявлять должную осмотрительность. Такие отношения могут иметь признаки трудовых.

В Федеральном законе №422-ФЗ нет ограничений по срокам работы организаций с плательщиками налога на профессиональный доход. Однако ФНС в своем письме от 11.11.2024 № АБ-4-20/12835@ напоминает, что в рамках НПД нельзя отражать заработок, полученный от трудовых отношений.

Также согласно п. 1 ст. 54.1 НК, запрещено уменьшать налоговую базу и искажать информацию о доходах.

«Сведения о доходах налогоплательщиков НПД и источниках их выплат поступают в ФНС России в режиме реального времени, что позволяет проводить автоматизированный анализ критериев, которые в совокупности могут свидетельствовать о наличии рисков использования организациями схем незаконной налоговой оптимизации, включая подмену трудовых отношений гражданско-правовыми», — сказано в письме.

Налоговики рекомендуют при взаимодействии с самозанятыми проявлять должную осмотрительность и исследовать возможные риски.