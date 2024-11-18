Педагогов на дистанционке на психиатрическое освидетельствование направлять не нужно

Педагогов, которые работают с детьми, сидя в кабинете, должен проверить психиатр. Если педагог – дистанционщик, то такая проверка не нужна.

Роструд дал официальный ответ: на психиатрическое освидетельствование дистанционных работников образовательных учреждений не направляют.

Не все обязанности работодателя по охране труда действуют в отношении дистанционных работников.

Обязанность работодателя проводить медицинские осмотры, в том числе психиатрическое освидетельствование, установлена абзацем 14 части 3 статьи 214 ТК.

Эта норма не применяется для дистанционных сотрудников.

То есть, дистанционщики работают без медосмотров.