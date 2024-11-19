Адрес работника надо указывать в карточке № 10 по воинскому учету

С одной стороны, в трудовом договоре нет необходимости указывать адрес сотрудника. Но с другой стороны, если сотрудник не явился за трудовой книжкой при увольнении, ему надо направить уведомление. А для этого надо знать адрес.

Во-вторых, адрес, а также дату регистрации по этому адресу указывают в карточке Т-2. Впрочем, эта форма не обязательна к применению.

И наконец, адрес места жительства (места пребывания) работников надо указывать в карточках формы № 10, которые ведут в рамках воинского учета.

Такое разъяснение дает Минтруд в письме от 15.10.2024 № 14-6/ООГ-5994.

Как заполнять карточку по форме № 10 мы рассказывали тут.

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