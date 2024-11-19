Китайские банки отказывают в обслуживании компаниям из черных списков адресов

Несколько банков Китая ограничивают обслуживание счетов компаний, которые располагаются по одному адресу, что и предприятия под санкциями.

Банки Китая ввели ограничение на использование счетов для предприятий, у которых юридический адрес совпадает с местонахождением компаний под санкциями.

В черном списки оказались и неподсанкционные организации из Гонконга, России и Турции. Об этом пишет РБК.

«Для сокращения времени и снижения затрат на обработку информации банки автоматизируют данные процессы. Как результат, на основании совпадения адреса клиенты могут быть отмечены красным флагом, и, как следствие, использование ими счетов может быть ограничено», — сказали в ITSWM.

Блокировки компаний, в отношении которых нет санкций, начали приобретать массовый характер среди клиентов Chouzhou Commercial и Bank of China. Если адрес попал в черный список, то банк может не только ограничить обслуживание счета, но и вовсе закрыть его.

Чтобы снять ограничения, нужно сменить адрес регистрации. Однако это решение не всегда удачное. Смена адреса должна быть коммерчески обоснована, например, реальным присутствием бизнеса. Кроме того, если компания действительно связана с фирмой под санкциями, то смена адреса не исключит ее из черного списка.