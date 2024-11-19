На деньги для образовательной организации получить инвестиционный вычет может даже ее учредитель

При этом сама организация, и образовательная организация, которая получает деньги, должны быть в одном регионе, где действует такой вычет.
Региональные власти вправе установить лимит такого вычета, а также перечень основных образовательных программ, реализуемых образовательными организациями.
Если под эти параметры передача денег подходит, то можно получить инвестиционный вычет, даже если организация, которая передает деньги – это учредитель образовательной организации.
Такое разъяснение дает ФНС в письме от 28.08.2024 № СД-4-3/9826@.
Вместе с тем, раз это региональный вычет, то все-таки надо еще спросить мнения региональных налоговиков, советует ФНС.
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