Таможенный НДС по импорту можно принять к вычету при переходе с УСН на ОСНО

Можно принимать к вычету НДС, уплаченный при ввозе на территорию РФ товаров, используемых для осуществления операций, признаваемых объектами налогообложения НДС.

Минфин в письме от 02.08.2024 № 03-07-08/72547 рассмотрел такую ситуацию:

ИП на УСН импортировал товар из Узбекистана, заплатил на таможне НДС. Но затем право на УСН было утрачено и ИП вынужденно в середине года перешел на ОСНО.

В таком случае тот импортный НДС можно будет принять к вычету на ОСНО. Ведь он относится к товарам, которые хоть и приобретены при УСН, но использоваться будут на ОСНО.

Как перейти с УСН на ОСН в 2024–2025 годах, мы разбирали тут.

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