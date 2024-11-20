Мошенники убеждают россиян снять деньги и передать их курьеру

Чтобы уйти от блокировки подозрительных счетов, злоумышленники стали присылать к своим жертвам курьеров за наличными.

Сейчас банки имеют право блокировать денежные переводы на мошеннические счета, которые есть в базе Центробанка. Мошенники придумали, как это обойти: они убеждают россиян передать все деньги курьеру.

При этом используют стандартную легенду о том, что накопления находятся в опасности, но вместо того, чтобы перевести их на «безопасный счет» теперь просят передать наличные. Иногда курьеры предъявляют поддельные удостоверения сотрудников полиции и называют определенный пароль, чтобы операция выглядела «секретной». Об этом пишут «Известия».

«Курьеров для участия в хищении средств вербуют в Telegram-каналах или даркнете, а их комиссия составляет 5–10% от суммы похищенного», — сказал основатель сервиса разведки уязвимостей и утечек данных DLBI Ашот Оганесян.

Также он добавил, что на кражи с участием курьеров приходится около 80% случаев. Сценарий стали применять 1,5-2 месяца назад.

Злоумышленники переводят наличные в криптовалюту через специальные обменники и отправляют организаторам схемы. Провернуть такой план можно один раз, поскольку полиция по системе видеоконтроля и распознаванию лиц найдет мошенника.