Депутаты предлагают снизить НДС на социально значимые товары

Фракция «Справедливая Россия – За правду» (СРЗП) предложила снизить НДС с 10% до 5% на группы товаров, которые являются социально значимыми для широких групп населения РФ. Если рост стоимости отдельных товарных групп превышает уровень официальной годовой инфляции, налог для них должен составлять 0%.

Депутаты предлагают такую систему для продовольственных товаров: мяса скота и птицы, мясопродуктов, молока и молокопродуктов, яиц, растительного масла, маргарина, жиров специального назначения, сахара, соли, хлеба и хлебобулочных изделий и др.

Кроме этого, пониженный НДС должен быть распространен на товары для детей (трикотажные, чулочно-носочные, швейные изделия, детские кровати, коляски и др.) и лекарства.

«Социально значимые товары, такие как продовольственные продукты и товары для детей, являются критически важными для населения и составляют значительную часть потребительской корзины граждан. Рост цен на них сильно влияет на уровень жизни, особенно на людей с низкими доходами, и чтобы остановить подорожание этих товаров и добиться снижения их стоимости, мы предлагаем понизить НДС, а в ряде случаев нужно установить нулевую планку», — пояснил глава фракции Сергей Миронов.

В случае прохождения проекта и подписания Владимиром Путиным закон вступит в силу с 1 января 2026 года.

Ранее мы писали о мерах Минсельхоза для снижения цены сливочного масла.