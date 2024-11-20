ИП с доходом более 60 млн рублей в 2024 году не смогут применять ПСН в 2025 году

Сейчас на право применения ПСН влияет только доход текущего периода. С 2025 года значение будет иметь еще и прошлогодний доход.

Новая норма НК лишит в 2025 году права на применение ПСН индивидуальных предпринимателей, у которых в 2024 году доходы превысили 60-миллионный лимит.

Если налогоплательщик применял одновременно ПСН и УСН, при определении лимита доходов учитывают доходы по обоим налоговым режимам.

Правило применения ограничения по доходам при совмещении УСН и ПСН также изменится, поясняет ФНС.

Теперь такой подход будет применяться не только при непосредственном совмещении УСН и ПСН, но и в случае, когда данные режимы применялись последовательно в течение календарного года.

Впрочем, и сейчас даже если переход на ПСН был в середине года, для лимита учитывают доходы по УСН с начала года (письмо Минфина от 15.08.2024 № 03-11-11/76625).