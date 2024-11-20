Минфин хочет ввести штрафы за задержку отчетов о валютных операциях

За непредставление в установленный срок в Федеральное казначейство форм отчетности, а также информации и подтверждающих документов по валютным операциям должностные лица могут получить административный штраф в размере от 20 до 50 тысяч рублей.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности уже рассмотрела проект закона о внесении изменения в статью 15.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях, сообщает «Интерфакс».

Поправки могут вступить в силу с 1 января 2026 года вместе с изменениями в валютное законодательство в части наделения Федерального казначейства полномочиями агента валютного контроля.