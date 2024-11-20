Налоги, взносы, пошлины

Вице-премьеру предложили уплатить налог за проживание в незарегистрированном доме

Валентина Матвиенко предложила Марату Хуснуллину подать пример остальным и уплатить налоги задним числом.

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что восемь лет жил в незарегистрированном доме и не платил налог за проживание, поскольку не мог подключиться к трансформаторной подстанции.

Он оформил дом как строительную площадку и начал в нем жить. Об этом пишет ТАСС.

«Чисто юридически если подходить — у меня дом был не завершен. Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, <...> я его зарегистрировал», — сказал вице-премьер.

При этом Марат Хуснуллин призвал Совет Федерации бороться с несвоевременной регистрацией построенных домов, которые считаются недостроенными, но в них живут люди и не платят налоги.

«Поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Сейчас в России на недостроенные дома приходится «десятки, сотни миллионов квадратных метров», поэтому власти хотят упростить процедуру регистрации жилья.

Комментарии

10
  • Ирина

    Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что восемь лет жил в незарегистрированном доме и не платил налог за проживание

    Это что? Новый налог ввели? Когда? Кажется я что-то пропустила🤔

    • Ирина

      Это что? Новый налог ввели?

      Не удивлюсь.

  • Сергей Верещагин

    Ну ошибся маленько вице-премьер. Имел в виду налог на имущество.

    А вот предложение добровольно уплатить налог за эти 8 лет мне понравилось.

    • Ирина

      предложение добровольно уплатить налог за эти 8 лет мне понравилось

      Мне тоже очень понравилось

      ошибся маленько вице-премьер

      Как-то не солидно, занимая такую должность ошибаться.

      • Сергей Верещагин

        По вашей логике, получается, несолидно зам. министру здравоохранения не уметь ставить капельницы. Как и этому Хуснуллину несолидно не уметь штукатурить.

        У них несколько другие задачи, и несколько другие умения требуются.

        • Ирина

          По моей логике получается, что каждый гражданин должен знать, какие он должен платить налоги:

          есть в собственности транспорт - транспортный

          есть в собственности дом, квартира и т.д. - имущественный

          есть в собственности земля - земельный.

          А уж вице-премьер тем более.

          А когда он с высоких трибун "вещает" о налоге за проживание, представляю сколько граждан содрогнулось...

  • bogdanovv

    походу они даже не в курсе какие в стране вообще налоги