Вице-премьеру предложили уплатить налог за проживание в незарегистрированном доме

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что восемь лет жил в незарегистрированном доме и не платил налог за проживание, поскольку не мог подключиться к трансформаторной подстанции.

Он оформил дом как строительную площадку и начал в нем жить. Об этом пишет ТАСС.

«Чисто юридически если подходить — у меня дом был не завершен. Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, <...> я его зарегистрировал», — сказал вице-премьер.

При этом Марат Хуснуллин призвал Совет Федерации бороться с несвоевременной регистрацией построенных домов, которые считаются недостроенными, но в них живут люди и не платят налоги.

«Поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Сейчас в России на недостроенные дома приходится «десятки, сотни миллионов квадратных метров», поэтому власти хотят упростить процедуру регистрации жилья.