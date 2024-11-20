Вице-премьеру предложили уплатить налог за проживание в незарегистрированном доме

Вице-премьер Марат Хуснуллин признался, что восемь лет жил в незарегистрированном доме и не платил налог за проживание, поскольку не мог подключиться к трансформаторной подстанции.
Он оформил дом как строительную площадку и начал в нем жить. Об этом пишет ТАСС.
«Чисто юридически если подходить — у меня дом был не завершен. Как только я юридически узаконил подключение к дому и его подключил, <...> я его зарегистрировал», — сказал вице-премьер.
При этом Марат Хуснуллин призвал Совет Федерации бороться с несвоевременной регистрацией построенных домов, которые считаются недостроенными, но в них живут люди и не платят налоги.
«Поскольку вы публично признали, что вы восемь лет жили в незарегистрированном доме, придется вам задним числом налоги-то уплатить. Подать пример остальным», — предложила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Сейчас в России на недостроенные дома приходится «десятки, сотни миллионов квадратных метров», поэтому власти хотят упростить процедуру регистрации жилья.
Комментарии10
Это что? Новый налог ввели? Когда? Кажется я что-то пропустила🤔
Не удивлюсь.
Ну ошибся маленько вице-премьер. Имел в виду налог на имущество.
А вот предложение добровольно уплатить налог за эти 8 лет мне понравилось.
Мне тоже очень понравилось
Как-то не солидно, занимая такую должность ошибаться.
По вашей логике, получается, несолидно зам. министру здравоохранения не уметь ставить капельницы. Как и этому Хуснуллину несолидно не уметь штукатурить.
У них несколько другие задачи, и несколько другие умения требуются.
По моей логике получается, что каждый гражданин должен знать, какие он должен платить налоги:
есть в собственности транспорт - транспортный
есть в собственности дом, квартира и т.д. - имущественный
есть в собственности земля - земельный.
А уж вице-премьер тем более.
А когда он с высоких трибун "вещает" о налоге за проживание, представляю сколько граждан содрогнулось...
походу они даже не в курсе какие в стране вообще налоги