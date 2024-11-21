Банки обяжут работать с универсальным QR-кодом для оплаты покупок

Небольшие и крупные банки будут обязаны предоставить клиентам доступ к единому QR-коду для безналичной оплаты товаров, работ и услуг.

Сенаторы и депутаты внесли в Госдуму законопроект, по которому банки будут обязаны внедрить универсальный платежный QR-код при безналичной оплате.

Банки будут давать клиентам реквизиты перевода или ссылку только через платежный QR-код от единого оператора — Национальной системы платежных карт (НСПК). Для применения новой технологии им придется перенастроить свои технические устройства и терминалы торгово-сервисных предприятий.

«Использование универсального QR-кода для платежей через СБП, банковские пэй-сервисы, а в дальнейшем и для операций с цифровыми рублями, позволит минимизировать издержки как для торгово-сервисных предприятий, так и для банков», — сказано в пояснительной записке.

Решение об универсальном QR-коде будет способствовать развитию конкуренции в банковской сфере, поскольку крупные и небольшие организации получат равные условия по подключению к инфраструктуре НСПК.

Если законопроект примут, он вступит в силу через 180 дней после официальной публикации.