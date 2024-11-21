Глава ФНС: корректировка порогов НДФЛ с учетом инфляции возможна

Даниил Егоров считает, что индексация пороговых значений для прогрессивной шкалы НДФЛ с поправкой на инфляцию «имеет право на жизнь».

Для реализации такого подхода в пересмотре ставок НДФЛ нужны гарантии его «правильного» использования и возможностей бюджета, заявил руководитель ведомства в интервью.

Только в 2025 году применение прогрессивной шкалы налогообложения принесет в казну 533 млрд рублей, эти изменения коснутся 3-4% населения РФ. Если не пересматривать пороги для НДФЛ с поправкой на инфляцию, доля населения с более высоким НДФЛ будет постепенно расти. Также важно управлять корректировкой пороговых значений, чтобы все пользовались ими правильно.

«Любые абсолютные пороговые значения в налогообложении, по идее, должны подвергаться инфляционным корректировкам», — отметил Егоров.

С 2025 года в России вводится прогрессивная шкала НДФЛ.

Ставка 13% применяется для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год, 15% — от 2,4 до 5 млн, 18% — от 5 до 20 млн, 20% — от 20 до 50 млн, 22% — свыше 50 млн руб. в год. Повышенный налог взимается не с общей суммы дохода, а только с суммы, превышающей порог.

Также, по словам Егорова, в 2024 году бюджет получит на 18,9% больше налогов.