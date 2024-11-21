Нет интернета – нет и цифрового рубля

ЦБ РФ разрабатывает законопроект, по которому в регионах без интернета торговый бизнес освободят от требования принимать к оплате цифровой рубль.

Соответствующие поправки будут внесены в законы «О Центральном банке (Банке России)» и «О национальной платежной системе».



Ранее регулятор отмечал, что цифровую национальную валюту можно будет использовать и без доступа к интернету, но технология для этого не готова. Об этом пишет РБК.

Временным вариантом для решения проблемы могут быть платежи с использованием bluetooth. Сейчас над такой технологией для торговли работают банки совместно с Национальной системой платежных карт (НСПК).

В России в настоящий момент около 1,6 тысяч населенных пунктов не имеют интернет-покрытия.