МТС Банк отчитался о финансовых результатах за 9 месяцев 2024 года

ПАО «МТС-Банк» объявило о публикации промежуточной сокращенной консолидированной финансовой отчетности в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО) за третий квартал и девять месяцев 2024 года по состоянию на 30.09.2024. Пресс-релиз есть в распоряжении «Клерка».

Основные показатели такие:

Розничный кредитный портфель МТС Банка вырос на 18,3% с начала года и на конец третьего квартала достиг 401,1 млрд рублей.

Операционные доходы до создания резервов увеличились на 20,5% год к году за девять месяцев 2024 до 56,0 млрд рублей.

Чистые комиссионные доходы и прочие непроцентные доходы банка выросли на 30,0% год к году за девять месяцев 2024 и достигли 21,8 млрд рублей.

Чистая прибыль за девять месяцев 2024 выросла на 7,5% год к году до 11,9 млрд рублей при рентабельности капитала (ROE) 19,3%.

Председатель Правления МТС Банка Илья Филатов прокомментировал, что банк в третьем квартале показал устойчивые финансовые результаты и увеличение ключевых показателей на фоне непростых макроэкономических условий, которые охлаждают рост российского банковского сектора.

«Чистая прибыль банка по итогам квартала превысила 4 млрд рублей, что больше, чем в предыдущем квартале, а за девять месяцев 2024 года достигла порядка 12 млрд рублей. Это подтверждает устойчивость нашей бизнес-модели и результативность мер, которые мы предпринимаем для адаптации нашей стратегии к новым рыночным реалиям. Мы пересмотрели среднесрочную стратегию Банка и усилили ряд направлений, которые могут поддержать наш дальнейший рост даже с учетом сложных внешних факторов. В первую очередь речь идет о развитии транзакционных сервисов и кредитных продуктов для привлечения клиентов, таких как BNPL. За счет этих направлений мы видим возможности для роста частоты контактов с клиентами, расширения клиентской базы и последовательного увеличения доли некредитных доходов в нашей доходной базе», — отметил Филатов.

Заявлено, что банк сохраняет планы по росту чистой прибыли в 2-2,5 раза к 2027 году и ориентируется на рентабельность капитала (ROE) на уровне 20-25% с потенциалом дальнейшего роста до 30% и более наряду с регулярными дивидендными выплатами.

Основным драйвером роста потребительских кредитов в отчете МТС Банка названо нецелевое потребительское кредитование.

Кстати, МТС Банк не попал под новые санкции США.