Для освобождения от НДС при УСН важны доходы за прошлый и текущий год: пример от ФНС

Презентацию по этой теме подготовили в региональном УФНС.
Пример
В 2024 году доход менее 60 млн рублей. Значит, с 01.01.2025 НДС не будет.
В ноябре 2025 доход превысил 60 млн. Значит, с 01.12.2025 будет НДС.
Так как доход за 2025 год больше 60 млн, с 01.01.2026 будет НДС.
Если за 2026 год доход менее 60 млн, с 01.01.2027 не будет НДС.
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