Для освобождения от НДС при УСН важны доходы за прошлый и текущий год: пример от ФНС

Если за 2024 год доходы были более 60 млн рублей, с 2025 года компания на УСН будет платить НДС. Но если в 2025 году доход будет менее 60 млн, с 2026 года будет автоматическое освобождение от НДС, которое – принудительное.

Презентацию по этой теме подготовили в региональном УФНС.

Источник: сайт ФНС

Пример

В 2024 году доход менее 60 млн рублей. Значит, с 01.01.2025 НДС не будет.

В ноябре 2025 доход превысил 60 млн. Значит, с 01.12.2025 будет НДС .

Так как доход за 2025 год больше 60 млн, с 01.01.2026 будет НДС.

Если за 2026 год доход менее 60 млн, с 01.01.2027 не будет НДС.

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