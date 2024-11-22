На фиксированный НДФЛ иностранных сотрудников уведомления по ЕНП не сдают

Иностранцы сами платят свой фиксированный авансовый платеж по НДФЛ, а его работодатель потом зачитывает этот платеж, когда считает НДФЛ по зарплате.

Разъяснение дает ФНС в письме от 30.10.2024 № ЗГ-2-11/16003@.

Налоговые агенты исчисляют НДФЛ со всей зарплаты всех сотрудников. И на сумму этого НДФЛ надо сдавать уведомления по ЕНП.

Фиксированные платежи по НДФЛ, которые платят сотрудники-иностранцы, в уведомление не идут.

Аналогичное разъяснение ФНС давала ранее в письме от 31.01.2023 № БС-3-11/1180@.

Отметим, что работодатель может сам заплатить фиксированный НДФЛ за иностранца. Как заполнить платежку, мы рассказывали тут.

Но если работодатель сам оплачивает за иностранца его патент, то надо удержать НДФЛ. Об этом Минфин сообщал в письме от 19.08.2022 № 03-04-06/81342.

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