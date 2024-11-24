Вклады стали интересовать каждого второго россиянина. Это рекорд

Популярность вкладов в третьем квартале 2024 года существенно выросла как по отношению к предыдущему кварталу – сразу на 9 процентных пунктов (п.п.), так и к началу года – на 13 п.п.

Об этом говорит исследование, проведенное по заказу маркетплейса Московской биржи Финуслуги. Пресс-релиз есть у «Клерка».

По данным опроса, доля россиян, которые искали информацию о вкладах, в третьем квартале 2024 года достигла 51% — это рекордный показатель за все время наблюдений, начиная с четвертого квартала 2021 года.

В третьем квартале 2024 каждый четвертый искал информацию только о вкладах (25% против 16% в третьем квартале 2023). Нынешний уровень обновил максимум первого квартала 2022: тогда доля граждан, интересующихся вкладами, составила 24%.

В основном для поиска информации о вкладах россияне посещают различные сайты банков, финансовых маркетплейсов, агрегаторов.

В настоящее время ставки по вкладам находятся на максимальных уровнях. Например, на Финуслугах наиболее высокая процентная ставка — 26% годовых. Она доступна по промовкладу «Вместе с ТКБ» на 31 день.

«Новое исследование подтвердило: в настоящее время вклад — самый популярный финансовый продукт, что напрямую связано с ростом ключевой ставки и реакцией банков, которая выражена в повышении доходности депозитов. Если информацию о вкладах искал 51% россиян, то про кредиты запрашивали сведения 34% опрошенных. Сейчас, по результатам опроса, чаще интересуются каким-либо одним финансовым продуктом, и, как правило, это именно вклад», — заявил Игорь Алутин, старший управляющий директор по розничному бизнесу Московской биржи и проекту Финуслуги.

Финуслуги регулярно изучают поведение вкладчиков и рыночные процессы.