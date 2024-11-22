При выборе ставки НДС 5% у экспортеров на УСН не будет права на вычеты

Упрощенцы с доходами от 60 до 250 млн рублей могут выбрать пониженную ставку НДС 5%. Но при экспорте ставка будет 0%.

Плательщики УСН, которые выбрали ставку НДС 5% (или 7%), имеют право на применение ставки НДС 0% только по отдельным операциям.

К ним, в частности, относятся:

экспорт товаров (в том числе в ЕАЭС);

международные перевозки товаров;

транспортно-экспедиционные услуги при организации международной перевозки;

реализация товаров дипломатическим представительствам и международным организациям.

При этом ставка НДС 0% должна быть документально подтверждена.

Если по истечении 180 дней с даты отгрузки товаров документы в ИФНС не представлены, упрощенец не вправе применить нулевую ставку и обязан исчислить НДС по применяемой ставке НДС (5%) в квартале, в котором истекли 180 дней.

При применении ставки НДС 0% право на вычеты входного НДС у плательщиков УСН, применяющих ставку НДС 5% (или 7%), отсутствует.

Таким образом, чтобы иметь право на вычет по экспортируемому товару упрощенец должен выбрать ставку 20%.

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