Россияне стали заказывать больше готовой еды из ресторанов, а онлайн-покупки продуктов из супермаркетов упали

МТС Банк и сервис Ozon fresh изучили траты граждан на доставку еды. Исследование показало, что россияне стали гораздо чаще заказывать готовые блюда и перекусы на дом.

Аналитики связывают это с желанием уже не просто сэкономить время, но и питаться ресторанными блюдами дома по доступной цене. Пресс-релиз есть у «Клерка».

В октябре 2024 года количество заказов готовой еды из заведений общепита в целом выросло на 11%, при этом из заведений фастфуда – на 3%, а из ресторанов – на 78% по сравнению с октябрем 2023 года.

Средний чек на доставку из общепита в целом остался на уровне прошлого года – 1 060 рублей, из заведений фастфуда вырос на 3% до 1 020 рублей, а из ресторанов – упал на 20% до 1 080 рублей.

Снижение среднего чека на доставку из ресторанов говорит о том, что россияне стали чаще заказывать еду для повседневного приема пищи, а не для различных праздничных мероприятий или событий.

На фоне роста заказов готовой еды на дом снизилось количество онлайн-покупок продуктов из супермаркетов — на 7%. Средний чек упал на 13% до 1 360 рублей.

По данным сервиса доставки продуктов питания Ozon fresh, продажи готовой кулинарии в октябре год к году выросли на 40%. И это при том, что осенние месяцы традиционно один из сезонов максимального спроса на готовые блюда в сервисах доставки. Такой значительный рост относительно уже высокой базы показывает большой интерес и запрос на разные быстрые и полезные опции по готовому питанию.

В Ozon также отмечают, что меняется запрос на типы готовых блюд: если год назад в топе были котлеты, супы и блины, то в этом году на первые места вышли мясные салаты, круассаны и сырники.

Есть изменение в отношении к покупке кулинарии онлайн – потребителям стало интересно брать блюда к завтраку, а вместо традиционных обеденных блюд попробовать что-то новое и необычное. Этому способствует и рост ассортимента в этой категории у всех популярных сервисов.

Исследование основано на анализе обезличенных данных сервиса Ozon fresh и по банковским картам клиентов МТС Банка во всех регионах России в октябре 2023 и 2024 годов.