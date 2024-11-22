🔳 QR-коды популярны в ретейле и их использование меняется. Эксперт объяснил, как и почему

Владельцы бизнеса предлагают чаще оплачивать покупки QR-кодом, поскольку комиссия составляет 0,4-0,7%, в то время как за классический эквайринг они платят 1-3%.

Осенью 2024 года Национальная система платежных карт (НСПК) завершила внедрение универсального QR-кода во всей эквайринговой сети Системы быстрых платежей (СБП). Теперь технология доступна для более 200 банков и почти 5 млн торговых точек, которые работают через СБП.

Универсальный QR-код НСПК дает доступ к технологии для всех банков на равных условиях. С помощью этой технологии один и тот код можно использовать для разных типов платежей: СБП, сервиса рассрочки, pay-сервисы, а в перспективе и для цифрового рубля.

Глава Центробанка Эльвира Наибуллина даже предложила законодательно разрешить на рынке только один универсальный код, который будет работать по всей инфраструктуре. По ее словам, это особенно важно сделать перед внедрением цифрового рубля.

Банк России рассматривает возможность создания персонального QR-кода покупателя для оплаты через СБП, чтобы расширить сценарии покупки. Если в случае с ныне используемыми и разрабатываемыми кодами покупатель сканирует код с экрана продавца, то при использовании персонального кода его сканирует продавец.

Для «Клерка» новшества прокомментировал Роман Тихонов — директор продуктов в финтех-компании Paygine:

«Если ЦБ совместно с НСПК и бизнесом будет активно рассказывать, как работает данная технология, она наберет популярность у россиян. Применение такого платежного пути несет в себе одни плюсы.

Сейчас в России самый распространенный код – это QR-код на базе СБП. Это связано с тем, что комиссия по СБП составляет 0,4-0,7%, в то время как за эквайринг она находится на уровне 1-3%. Кроме того, при оплате по СБП деньги поступают на счет продавца мгновенно. В свою очередь, многие банки предоставляют опцию QR-кодов для продавцов бесплатно.

Во-первых, платежи по QR-коду безопаснее, так как клиент не оставляет данные своей карты. К тому же это делает клиентский путь удобным, бесшовным, и оплата происходит в два клика. Во-вторых, такой способ оплаты позволяет оплатить офлайн-покупку, даже если клиент забыл дома кошелек либо не имеет доступа к своей банковской карте».

Тихоново добавил, что единственный минус оплаты через QR-код — зависимость от доступа к интернету, однако покрытие сетью в России непрерывно растет.

Недавно мы писали, что банки обяжут работать с универсальным QR-кодом для оплаты покупок.