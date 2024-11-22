Газпромбанк не будет брать комиссии за снятие с кредиток Union Pay

Клиенты Газпромбанка смогут снять до 50 тысяч рублей с кредитных карт Union Pay и не платить комиссию.

С 26 ноября 2024 года клиенты Газпромбанка с кредитными картами Union Pay смогут без комиссии снимать наличные до 50 тыс. рублей.

В остальных случаях банк удержит 5,9% и 590 рублей.

«Информируем об изменении с 26.11.2024 условий снятия наличных по кредитным картам 180 дней (Удобная) и 180 дней Unionpay для новых и текущих клиентов. Комиссия за снятие будет составлять 5,9% + 590 рублей», — сказано на сайте банка.

21 ноября 2024 Минфин США ввел санкции против Газпромбанка. Представители кредитной организации заявили, что это не повлияет на работу, однако могут быть трудности с обслуживанием карт Union Pay за границей. Клиентам порекомендовали снять наличные.