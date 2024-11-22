💉 Переболевшему ковидом сотруднику не положены дополнительные дни на диспансеризацию. Опрос

В ТК нет никаких особых норм про постковидную диспансеризацию. Даже если сотрудник переболел ковидом и потом хочет проверить свое здоровье, для него действую общие правила оплаты дней диспансеризации.

Об этом сообщает Минтруд в письме от 16.10.2024 № 14-6/ООГ-6025.

Дни для диспансеризации работодатели оплачивают: сотрудникам моложе 40 лет – 1 день раз в 3 года;

сотрудникам старше 40 лет – 1 день в год;

сотрудникам-предпенсионерам – 2 дня в год.

При этом нужно предоставить работодателю справку, подтверждающую прохождение диспансеризации (если это предусмотрено ЛНА).

Кстати, с 2025 года прохождение диспансеризации станет одним из условий получения вычета за нормы ГТО.

Приглашаем вас принять участие в опросах про диспансеризацию.

В вашей компании сотрудникам предоставляют дни для диспансеризации? Анонимный опрос Да. Все строго по ТК. Одним раз в 3 года, другим – раз в год Нет. Для похода по врачам сотрудники берут дни без содержания Конкретно дни для диспансеризации не оформляем. Но дни похода в поликлинику оплачиваем людям как рабочие Проголосовал 1 человек