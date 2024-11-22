💉 Переболевшему ковидом сотруднику не положены дополнительные дни на диспансеризацию. Опрос

Об этом сообщает Минтруд в письме от 16.10.2024 № 14-6/ООГ-6025.
Дни для диспансеризации работодатели оплачивают:
сотрудникам моложе 40 лет – 1 день раз в 3 года;
сотрудникам старше 40 лет – 1 день в год;
сотрудникам-предпенсионерам – 2 дня в год.
При этом нужно предоставить работодателю справку, подтверждающую прохождение диспансеризации (если это предусмотрено ЛНА).
Кстати, с 2025 года прохождение диспансеризации станет одним из условий получения вычета за нормы ГТО.
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