Минфин предлагает ввести уголовную ответственность за производство и оборот табака без маркировки

В Госдуму внесен правительственный законопроект, предлагающий уголовные сроки за выпуск и продажу табачной и никотинсодержащей продукции без маркировки в крупном и особо крупном размере. Изменения вносятся в статью 171(1) Уголовного кодекса РФ.

Изменения вносятся в статью 171.1 Уголовного кодекса.

Поправки необходимы, чтобы обеспечить выполнение норм закона о регулировании табачной отрасли, которым установлен запрет на производство и оборот указанной продукции без кодов маркировки. А с 1 сентября 2024 года отменено требование техрегламента на табачную продукцию о нанесении на нее бумажных специальных (акцизных) марок.

Кроме того, ранее внесены изменения в Налоговый кодекс в части придания средствам идентификации статуса учетно-контрольных специальных марок и использовании информации об их нанесении при исчислении акцизов.

Как заявляет Минфин, законопроект будет способствовать предупреждению и пресечению производства и оборота нелегальной табачной и никотинсодержащей продукции в стране.