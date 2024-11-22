Больше нельзя оформить карту UnionPay в Газпромбанке

Акция «Кешбэк за границей» перестанет действовать, а клиенты больше не смогут завести карту UnionPay от Газпромбанка.

Газпромбанк удалил карту UnionPay из списка продуктов, которые можно оформить.

С 26 ноября 2024 года банк свернет акцию «Кешбэк за границей» и отменит комиссию на снятие наличных до 50 тыс. рублей с кредитных карт UnionPay. Об этом пишет ТАСС.

21 ноября Газпромбанк включили в новый пакет санкций со стороны США. Банк продолжит обслуживать клиентов в штатном режиме, но трудности могут возникнуть с работой карт UnionPay за границей. Представители банка рекомендуют снять деньги и пользоваться наличными.