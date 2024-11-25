На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2024 год

Если эти взносы уплачены в 2024 году, они все равно для УСН учитываются только в 2023 году.
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Если по какой-то причине ИП не учел взносы за 2023 год в 2023 году, он может сдать уточненную декларацию и отразить там эти взносы.
Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на такие взносы ИП:
фиксированные за 2024 год — независимо от факта их уплаты;
1% за 2024 год — независимо от факта их уплаты;
1% за 2023 год — независимо от факта их уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;
фиксированные за 2021 и 2022 годы, если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год;
1% за 2021 и 2022 годы, если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год.
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