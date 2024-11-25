На фиксированные взносы за 2023 год нельзя уменьшить налог по УСН за 2024 год

Фиксированные взносы за 2023 год уменьшают налог по УСН «доходы» только за 2023 год. Независимо от того, когда они уплачены.

Если эти взносы уплачены в 2024 году, они все равно для УСН учитываются только в 2023 году.

Обсуждение этой темы ведут подписчики нашего telegram-канала «Красный уголок бухгалтера».

Если по какой-то причине ИП не учел взносы за 2023 год в 2023 году, он может сдать уточненную декларацию и отразить там эти взносы.

Напомним, налог по УСН за 2024 год можно уменьшить на такие взносы ИП:

фиксированные за 2024 год — независимо от факта их уплаты;

1% за 2024 год — независимо от факта их уплаты;

1% за 2023 год — независимо от факта их уплаты, если не уменьшали на них налог за 2023 год;

фиксированные за 2021 и 2022 годы, если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год;

1% за 2021 и 2022 годы, если они уплачены в 2023 или 2024 году и на них не уменьшали налог за 2023 год.