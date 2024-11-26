Лизинговые платежи и выкупная стоимость идут в расходы при УСН

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-11-11/77100.
Лизинговые платежи за пользование оборудованием, полученным от лизингодателя по договору лизинга, идут в расходы на основании подпункта 4 п. 1 ст. 346.16 НК.
Стоимость предмета лизинга (выкупная цена) учитывается как расходы на основные средства.
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