УСН

Лизинговые платежи и выкупная стоимость идут в расходы при УСН

При УСН в расходах можно учитывать арендные (в том числе лизинговые) платежи за арендуемое (в том числе принятое в лизинг) имущество.

Об этом сообщает Минфин в письме от 16.08.2024 № 03-11-11/77100.

Лизинговые платежи за пользование оборудованием, полученным от лизингодателя по договору лизинга, идут в расходы на основании подпункта 4 п. 1 ст. 346.16 НК.

Стоимость предмета лизинга (выкупная цена) учитывается как расходы на основные средства.

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