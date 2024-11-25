Т-Банк устранил сбой в мобильном приложении

Сейчас банковское приложение работает в штатном режиме, пользователи снова могут делать переводы и оплачивать покупки.

Из-за сбоя в мобильном приложении Т-Банка пользователи не могли отправлять переводы и совершать платежи, однако сейчас все работает в штатном режиме.

«У незначительного числа клиентов в течение нескольких минут могли наблюдаться сложности с совершением платежей и переводов в приложении. Проблема уже устранена, все сервисы работают в штатном режиме», — сказал представитель банка.

Проблемы с банковским приложением начались ближе к 16:00 мск, о сбоях сообщили свыше 2 тыс. пользователей. При входе в приложение банк предупреждал о возможных неполадках.