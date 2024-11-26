Минфин сможет без суда взыскать с должников по налогам 22 млрд рублей

Чтобы сократить издержки и снизить нагрузку на суды, Минфин решил взыскивать задолженность по НДФЛ и имущественным налогам без решения суда.

С 1 ноября 2025 года начнет действовать внесудебный порядок взыскания налоговых долгов. Это принесет бюджету 22,5 млрд рублей.

Без участия суда власти смогут взыскать обязательства по уплате НДФЛ и имущественных налогов, которые зачисляют в консолидированные бюджеты регионов. Об этом пишет РБК со ссылкой на законопроект Минфина.

До 1 декабря 2025 года ФНС закончит переход к новой системе администрирования долга с учетом срока уплаты имущественные налогов. Во время переходного периода россияне получат информацию о задолженности. Досудебное взыскание можно отменить, если заявить несогласие с налоговыми обязательствами.

С 2016 по 2023 год суды ежегодно выносили до 6 млн приказов о взыскании обязательных платежей, из которых отменяют не более 5%.

Минфин считает, что деятельность судов сейчас сводится к «констатации наличия задолженности и санкционированию принудительного исполнения».

Чтобы снизить нагрузку, будет действовать внесудебный порядок взыскания при сохранении контроля суда в спорных ситуациях. Сейчас подобный порядок применяют в отношении организаций и ИП, а налоговую задолженность с физических лиц могут взыскать только в судебном порядке.

Изменения в 4,6 раза сократят число заявлений о взыскании задолженности, снизят почтовые затраты, а также россиянам не придется платить госпошлину, которая увеличит основной долг. Например, при сумме иска в 30 тыс. рублей судебные издержки составят 43% или 13,8 тыс. рублей.

🎁 Лучший подарок на Новый год для бухгалтера — билеты на VI Всероссийскую бухгалтерскую конференцию «Клерка»! Приглашаем всех 5-6 декабря на самое яркое бухгалтерское событие зимы! На конференции вы узнаете все про изменения налоговой системы в 2025 году, учет на маркетплейсах, ВЭД, госзакупки и ЭДО. Лучшие эксперты-практики ответят на все ваши вопросы! Событие пройдет в Москва-Сити!

Мест осталось совсем мало — только 20 билетов, успейте забронировать!