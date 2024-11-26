Штрафы за утечку персональных данных будут тестировать в экспериментальном режиме

Власти хотят отложить оборотные штрафы за утечки данных и пока что установить их в рамках экспериментального правового режима.

Минэкономразвития предлагает сначала протестировать оборотные штрафы за утечку персональных данных в экспериментально-правовом режиме.

Такую идею предложил вице-президент по информационной безопасности «Вымпелкома» Алексей Волков. Он считает, что ЭПР позволит обкатать технологические и регуляторные нововведения. Об этом пишут «Ведомости».

«Персональными данными пользуются сейчас все. Если мы хотим действовать аккуратно, то мы поддерживаем предложение о введении ЭПР», — сказал директор департамента цифрового развития и экономики данных Минэка Владимир Волошин.

В январе 2024 года Госдума приняла в первом чтении закон об ужесточении наказания за утечки. За первую утечку персональных данных оштрафуют до 15 млн рублей, за повторное — оборотный штраф от 0,1% до 3%, но не меньше 15 млн рублей и не больше 500 млн.

Недавно мы писали, что Минэкономразвития ко второму чтению законопроекта о штрафах за утечки персональных данных подготовило поправки, по которым размер наказания будет снижен в несколько раз.