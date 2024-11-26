Введут правила заполнения карточки товаров на маркетплейсах

На федеральном портале опубликован проект закона о платформенной экономике.

Так, оператор (маркетплейс) обязан обеспечивать партнеру техническую возможность размещения в карточке информации:

о партнере;

о товаре, работе, услуге;

о наличии у партнера разрешений, лицензий или иных документов, необходимых для выполнения работ, оказания услуг;

об исполнении требований по маркировке товаров.

Кроме того, оператор должен разместить в карточке информацию о том, что предлагаемый к продаже товар подлежит маркировке, если такое требование установлено законодательством.

При этом оператор должен разместить в карточке товара информацию о том, что он не является продавцом предлагаемого товара и не заключает с пользователем договор купли-продажи товара (за исключением случаев, когда оператор продает товары от своего имени).

Кроме того, законопроект прямо запрещает размещение на платформах карточки товара, содержащей предложения о продаже товаров, изъятых из оборота, а также не прошедших госрегистрацию пестицидов, агрохимикатов, БАДов.

Планируется, что закон заработает с 1 сентября 2025 года.