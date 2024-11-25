Минэкономразвития опубликовало проект требований к владельцам агрегаторов

В рамках будущего ФЗ «О платформенной экономике в РФ» Минэк предлагает ввести ответственность за убытки, понесенные потребителем из-за недостоверной или неполной информации о товаре (работе, услуге), реализованных через электронную площадку.

Согласно проекту закона, который дополнит законодательство в связи с предстоящим принятием ФЗ «О платформенной экономике» (пока не внесен в Госдуму), на посреднической цифровой платформе (ПЦП) будет запрещено размещать предложения о продаже:

не прошедших госрегистрацию БАДов, лекарств, пестицидов и агрохимикатов;

изъятых из оборота товаров;

товаров без обязательной маркировки;

товаров без обязательной сертификации и декларации.

Оператор ПЦП (он же владелец агрегатора) должен предоставить продавцу возможность разместить в карточке товара информацию о себе и товаре (услуге), необходимые разрешительные документы на товары и услуги. Также нужно будет указать, что реализуемые товары и услуги предлагаются иностранным партнером — с информированием об особенностях приобретения товаров у такого партнера.

Кроме того, оператор ПЦП не должен допускать использование свой платформы для противоправных и уголовно-наказуемых действий. Он также должен вести мониторинг размещаемой на своей платформе информации в целях выявления противоправного контента и разместить контактные данные для направления юридически значимых сообщений.

Также законопроект предлагает закрепить за оператором ПЦП обязанность обеспечить возможность предъявлять к продавцу (исполнителю услуг) требования о возврате уплаченных денежных средств и возмещении убытков.

Оператор ПЦП должен обеспечить возможность возврата денег потребителю через свою площадку, а также возврат товара продавцу, если доставка была через логистические мощности оператора.

В случае подписания Президентом закон вступит в силу с 1 сентября 2025 года.