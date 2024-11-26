📀 Майнерам запретили применять УСН, ПСН и установили, как считать доходы и расходы

Разработали поправки в НК в отношении майнинга цифровой валюты. В том числе ввели налоговые ограничения для бизнеса, который связан с цифровой валютой.

Сегодня 26 ноября правительственный законопроект рассмотрела Госдума и окончательно приняла.

На УСН, ЕСХН и ПСН нельзя будет заниматься майнингом. На НПД (самозанятые) и АУСН под запрет попадает не только майнинг, но и сделки по реализации (приобретению) цифровой валюты.

Таким образом, майнить цифровую валюту бизнес может только на ОСНО, а покупать и продавать ее можно на ОСНО, УСН и ЕСХН.

При этом доход (выручка) от реализации цифровой валюты определяется исходя из фактической цены ее реализации, но не ниже рыночной котировки такой цифровой валюты, уменьшенной на 20%. Также определяют стоимость валюты, которую майнили самостоятельно.

Расходы на покупку цифровой валюты – это стоимость ее приобретения, но не выше рыночной котировки, увеличенной на 20%. Расходы на цифровую валюту в налоговом учете будут косвенными, независимо от их состава.