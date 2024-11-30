Банк Точка запустил банковские гарантии для бизнеса

Общая сумма гарантии может достигать 10 млн рублей, а срок ее выпуска не превышает 1 рабочего дня с учетом подписания всех необходимых документов. Об этом говорит пресс-релиз банка, есть в распоряжении «Клерка».

Ранее Точка работала как агент, предоставляя гарантии через партнерские банки. Теперь с собственными банковскими гарантиями клиенты могут получить необходимую поддержку напрямую от Точки, что значительно упрощает и ускоряет весь процесс.

Выдача банковских гарантий стала возможна благодаря получению собственной лицензии и рейтинга кредитоспособности.

«Мы уже выдаtм банковские гарантии от Точки. Теперь клиенты смогут гарантировать исполнение своих обязательств перед заказчиками и при этом не предоставлять большое количество документов, чтобы получить гарантию — процесс получения банковских гарантий стал более оперативным и удобным. Наша задача — помочь предпринимателям сосредоточиться на бизнесе, а не на бюрократических процессах», — комментирует лидер направления «Банковские гарантии» в Точке Алена Ялунина.

Одно из главных преимуществ банковских гарантий от Точки — быстрая проверка заявки. На предварительное решение уходит от 1 минуты. Для подписания заявки на выдачу гарантии не нужна ЭЦП, что тоже упрощает процедуру.

Все статусы по заявке меняются автоматически, и клиенты могут отслеживать процесс в реальном времени. Это обеспечивает прозрачность и контроль над ситуацией на каждом этапе.

Помимо этого, Точка продолжает сотрудничество с более чем 30 банками-партнерами, что дает возможность предпринимателям находить оптимальные предложения с минимальными затратами и большим выбором.