ФССП проверит деятельность коллекторов, банков и МФО

Приставы стали получать больше жалоб на некорректный сбор долгов, из них обоснованными признали 27,1% заявлений. Сейчас среди коллекторов идут внеплановые проверки.

До 10 декабря 2024 года Федеральная служба судебных приставов (ФССП) должна проверить организации, которые занимаются взысканием долгов. В список вошли банки, микрофинансовые организации (МФО) и коллекторские агентства.

В первую очередь внеплановые проверки коснутся тех, кто находится в «красном списке» ФССП по количеству жалоб. Этот реестр ведут с 2017 года, распределять коллекторов по группам риска начали с июля 2021 года. Об этом пишет РБК.

«Красную» метку получают компании, которые хотя бы раз за год грубо нарушили 230-ФЗ: применяли к должникам физическую силу, уничтожали имущество и угрожали. Сейчас в сектор с высоким риском входят 18 коллекторских агентств, в том числе Первое клиентское бюро (ПКБ), АБК, которое принадлежит Сбербанку, «Феникс» (входит в одну группу с Т-банком), «Доброзайм».

«Проверяют все: частота взаимодействия, наличие согласия третьих лиц, трудовые договоры сотрудников, персональные данные, требования к деловой репутации сотрудников, заключены ли со всеми сотрудниками соглашения о конфиденциальности информации», — сказал источник издания.

Коллекторская компания «Эверест» уже получила решение ФССП о приостановке деятельности.

С января по сентябрь 2024 года приставы получили 38,6 тыс. жалоб на некорректный сбор долгов, из них успели рассмотреть 22,6 тыс. заявлений. Признали обоснованными 27,1% обращений. В 2023 году доля подтвержденных жалоб была 19%, из которых 45% связаны с незаконными действиями МФО, а 35,9% — банков.

Всего ФССП получила 3,1 млн обращений и 15,3 других заявлений от взыскателей. Для сравнения, в 2023 году их было 2,6 млн и 14,7 млн соответственно.