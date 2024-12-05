Недостоверные сведения в ЕГРЮЛ не говорят о «техническом» статусе компании

Эксперт Михаил Мухин объяснил, что у компаний нет обязанности нести «высокую» налоговую нагрузку и формировать налоговые вычеты в определенных пределах.

Михаил Мухин — президент «Центра финансовых экспертиз» — в ходе VI Всероссийской бухгалтерской конференции «Клерка» рассказал о том, как правильно отвечать налоговому органу на внесудебные претензии.

Зачастую инспекторы формулируют свои вопросы к налогоплательщикам на основании предположений или информации из внутренних информационных ресурсов. Здесь важно запросить конкретные доказательства и работать уже с ними.

Наличие в ЕГРЮЛ записи о недостоверности сведений о контрагенте само по себе не свидетельствует о его «техническом» статусе. Принимая это во внимание, компания сможет подготовить корректный ответ на претензии ФНС.

В 2025 году некоторые предприниматели на УСН начнут платить НДС. Поэтому число проверок, связанных с этим налогом, может возрасти. В этом случае нужно понимать, что в НК отсутствуют нормы, которые обязывают налогоплательщиков нести «высокую» налоговую нагрузку и формировать налоговые вычеты в каких-либо определенных пределах.

Как отмечено в определении Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда РФ от 14.05.2020 N 307-ЭС19-27597, достоверность налоговой отчетности, представленной контрагентом, не может опровергаться лишь незначительностью итоговой суммы НДС, исчисленной к уплате в бюджет, значительной долей заявленных поставщиком налоговых вычетов.