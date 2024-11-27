Минфин: если закупка не состоялась, это не значит, что контракт не будет выполнен

Министерство финансов рассказало о работе системы государственных и муниципальных закупок в 2024 году и уточнило ряд важных моментов.

Согласно федеральному закону 44-ФЗ, несостоявшаяся закупка — это конкурентная закупка, в которой подана или допущена к отбору одна заявка или не было подано (допущено) ни одной заявки.

Минфин уточнил: это не означает, что по результатам таких процедур не заключаются или не выполняются контракты.

По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), в 2023 году конкурентные способы отбора использовались при заключении 69% контрактов.

Доля конкурентных закупок с одной поступившей или допущенной заявкой в общем объеме закупок составляла 39% от общего числа и 53% от объема закупок.

В 99,5% таких закупок после проверок ФАС заключены контракты как с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками), участвовавшими в конкурентных процедурах.

В 13,5% по числу и 12% по объему закупок в рамках конкурентных процедур не поступило ни одной заявки.

Минфин заявляет, что значительная доля несостоявшихся конкурентных процедур в основном отражает объективные факторы — состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности— и не свидетельствует о неисполнении закупок.

Принятые в 2021-2024 гг. комплексные поправки в закон 44-ФЗ:

упростили и унифицировали все процедуры;

сократили сроки закупок — в среднем в 1,5 раза;

ввели оплату контрактов в срок, не превышающий 7 дней.

В 2025 году будет завершен перевод всех закупок в электронную форму, а также упрощено применение механизмов импортозамещения и офсетных контрактов (гарантированных закупок товаров при условии инвестиций в их производство).