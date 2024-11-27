Минфин: если закупка не состоялась, это не значит, что контракт не будет выполнен

Согласно федеральному закону 44-ФЗ, несостоявшаяся закупка — это конкурентная закупка, в которой подана или допущена к отбору одна заявка или не было подано (допущено) ни одной заявки.
Минфин уточнил: это не означает, что по результатам таких процедур не заключаются или не выполняются контракты.
По данным Единой информационной системы в сфере закупок (ЕИС), в 2023 году конкурентные способы отбора использовались при заключении 69% контрактов.
Доля конкурентных закупок с одной поступившей или допущенной заявкой в общем объеме закупок составляла 39% от общего числа и 53% от объема закупок.
В 99,5% таких закупок после проверок ФАС заключены контракты как с единственными поставщиками (исполнителями, подрядчиками), участвовавшими в конкурентных процедурах.
В 13,5% по числу и 12% по объему закупок в рамках конкурентных процедур не поступило ни одной заявки.
Минфин заявляет, что значительная доля несостоявшихся конкурентных процедур в основном отражает объективные факторы — состояние рынков, сложность или объем закупок, региональные особенности— и не свидетельствует о неисполнении закупок.
Принятые в 2021-2024 гг. комплексные поправки в закон 44-ФЗ:
упростили и унифицировали все процедуры;
сократили сроки закупок — в среднем в 1,5 раза;
ввели оплату контрактов в срок, не превышающий 7 дней.
В 2025 году будет завершен перевод всех закупок в электронную форму, а также упрощено применение механизмов импортозамещения и офсетных контрактов (гарантированных закупок товаров при условии инвестиций в их производство).
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