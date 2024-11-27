За бесплатные электронные услуги от иностранной компании надо платить НДС

Если российская компания покупает электронные IT-услуги у иностранной фирмы, которая не состоит на учете в ФНС России, то НДС уплачивается налоговым агентом, приобретающим услуги. Платить придется, даже если за саму услугу российская фирма в итоге так и не заплатила.

Минфин в письме от 10.09.2024 № 03-07-08/85860 разобрал такую ситуацию: российская компания задолжала компании из Германии за электронные услуги. И иностранная фирма решила простить этот долг. То есть оплаты не будет, а будет прощение долга.

В этой ситуации российской фирме надо заплатить агентский НДС. Его потом можно взять на вычет.

Что касается налога на прибыль, то прекращенные обязательства – это внереализационный облагаемый доход.

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