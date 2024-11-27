НДС в сделках между контрагентами из стран ЕАЭС зависит от места реализации

Если фирма из Армении оказывает услуги компании из России, для НДС надо ориентироваться на приложение № 18 к договору о ЕАЭС от 29.05.2014.

НДС взимается в той стране, которая является местом реализации услуг.

Определяют место реализации услуг по норме пункта 29 протокола.

Таким образом, если по п. 29 местом реализации признается Армения, то НДС в РФ не будет. Если место реализации – Россия, то будет НДС.

Такое разъяснение дает Минфин в письме от 13.09.2024 № 03-07-13/1/87702.

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