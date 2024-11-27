🏢 Минфин считает, что у коммунальщиков на УСН не будет никаких проблем с НДС в 2025 году

У коммунальщиков на УСН есть льгота по НДС. Кроме того, можно применять пониженный НДС 5%.

Управляющие организации на УСН обеспокоены тем, что им придется платить НДС, высчитывая его из тарифа, потому что тариф поменять они не могут. Он утвержден на общем собрании собственников помещений МКД.

В итоге УК просто будет не в состоянии обеспечить весь тот объем работ, которого ждут от нее жильцы.

Это приведет к недовольству собственников и из-за недоремонта – к ускоренному изнашиванию жилищного фонда.

Но услуги по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме освобождены от НДС по пп. 30 п. 3 статьи 149 НК, сообщает Минфин в письме от 02.09.2024 № 03-07-07/82927.

Впрочем, от этой льготы можно отказаться, подав заявление в ИФНС. Тогда надо будет платить НДС, но можно выбрать ставку 5% или 7%.

Что касается начисления НДС, то для населения он включен в тариф.

В Минфин поступило предложение внести изменения в НК и ЖК, чтобы коммунальщики могли сами начислять НДС на тариф без всяких собраний жильцов.

Но Минфин считает, что это лишнее, ведь НДС включается внутрь тарифа для населения.

Вопрос включения НДС в тарифы коммунальных услуг, работ по содержанию и ремонту, выполняемых управляющими организациями на УСН, которые отказались от НДС-льготы, в достаточной мере урегулирован нормами НК, заявляет Минфин в письме от 03.10.2024 № 03-07-11/95727.

Отметим, что УК обеспокоены начислением НДС сверх тарифа, а Минфин поясняет им, что НДС находится внутри тарифа.

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