Больничные от НДФЛ не освободят: правительство против

Правительство не поддерживает предложение депутатов освободить больничные пособия от уплаты НДФЛ, поскольку такие выплаты не относятся к государственным.

Кабмин не поддержал законопроект фракции «Справедливая Россия — За правду» об освобождении от НДФЛ больничных. Основная претензия в том, что пособие по временной нетрудоспособности не является государственным. Средства формируются за счет уплаты страховых взносов.

«Пособие по временной нетрудоспособности является одним из элементов системы мер, направленных на компенсацию гражданам утраченного заработка (выплат, вознаграждений), то есть дохода, который по общему правилу подлежит налогообложению, в связи с чем предлагаемое изменение не вполне корректно», — сказано в отзыве правительства.

Также там добавили, что увеличение списка доходов, с которых не нужно платить НДФЛ, негативно скажется на региональных и местных бюджетах.

Депутаты предлагали рассчитывать пособия по временной нетрудоспособности из 100% от среднего заработка за два предыдущих года, не облагать такие выплаты НДФЛ, а также индексировать их.