Кабмину предложили не облагать больничные налогом и проиндексировать выплаты

Пособие по временной нетрудоспособности хотят освободить от НДФЛ, а также выплачивать сразу после открытия больничного листа.

Глава фракции «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов предложил премьер-министру Михаилу Мишустину изменить правила выплаты больничных. Пособия нужно рассчитывать из 100% от среднего заработка за два предыдущих года и не облагать такие выплаты НДФЛ, а также индексировать их.

Депутат считает, что заболевший сотрудник должен получать средства сразу, поскольку ему нужны деньги на покупку лекарств. По действующему закону пособие платят после закрытия больничного листа. То есть когда человек уже справился с болезнью. Об этом пишут «Известия».

Сейчас размер больничного вычисляют как процент от средней зарплаты сотрудника за два года. Компенсация зависит от страхового стажа. Если сотрудник работает меньше 5 лет, то ему компенсируют по больничному листу 60% среднего заработка за два предыдущих года. Если стаж от 5 до 8 лет, то заплатят 80%, если больше восьми лет — выплаты составят 100% зарплаты, но не больше максимального лимита.

Недавно мы писали, что в 2025 году размер больничного пособия вырастет в два раза и составит 5,7 тыс. рублей в день.