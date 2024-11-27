Самозанятые получат бесплатные консультации в Т-Банке

Эксперты по специальному режиму для самозанятых бесплатно ответят на сложные и нестандартные вопросы по телефону или в чате мобильного приложения Т-Банка.

Т-Банк запустил бесплатную линию консультаций для самозанятых и тех, кто хочет ими стать. Акцию запустили в честь Дня самозанятых, который отмечается 27 ноября.

Получить помощь специалистов можно по телефону и в чате мобильного приложения Т-Банка. Об этом сказано на сайте кредитной организации.

Каждый месяц банк получает 30% вопросов о заявках по оформлению самозанятости, консультирует о выборе формы налогообложения (16%), помогает создать и отправить чеки (7%), получить документы и справки (4%), расторгнуть договоры с заказчиками (3%). 2% вопросов касаются обеспечительных мер.

На бесплатной линии консультаций можно получить ответы на следующие вопросы:

Какие льготы и бонусы от государства положены самозанятым?

Стоит ли переходить на ИП и какую систему налогообложения выбрать?

Как работать с иностранными заказчиками?

Как оформить самозанятость нерезиденту?

Как совмещать самозанятость с работой по трудовому договору?

Какие продукты и сервисы помогут развить свое дело?

Также самозанятые могут задать другие вопросы по регистрации и ведению бизнеса, узнать о мерах поддержки и переходе на ИП.