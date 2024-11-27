Налоги, взносы, пошлины

⏳ ФНС: налоговые уведомления за 2023 год нужно оплатить до 2 декабря, иначе пени

Срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество и НДФЛ за 2023 год истекает в понедельник 02.12.2024. С 3 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней.

ФНС напомнила, что оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также через приложения банков, в почтовом отделении или в ближайшем МФЦ.

Налоговые уведомления не направляют по почте заказными письмами в следующих случаях:

  • Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законом оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налога.

  • Если общая сумма налогов менее 300 рублей.

  • Плательщик пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика».

  • Плательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах (ЕПГУ).

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством налогоплательщику целесообразно обратиться в ИФНС либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».

Илья Назаров
КИК

Финансовая отчетность КИК за 2023 финансовый год

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