⏳ ФНС: налоговые уведомления за 2023 год нужно оплатить до 2 декабря, иначе пени

Срок для своевременной оплаты физическими лицами налогов на имущество и НДФЛ за 2023 год истекает в понедельник 02.12.2024. С 3 декабря задолженность по налогам будет расти каждый день за счет начисления пеней.

ФНС напомнила, что оплатить налоги можно с помощью сервиса «Заплати налоги», в личном кабинете налогоплательщика или в личном кабинете на портале «Госуслуги», а также через приложения банков, в почтовом отделении или в ближайшем МФЦ.

Налоговые уведомления не направляют по почте заказными письмами в следующих случаях:

Наличие налоговой льготы, налогового вычета, иных установленных законом оснований, полностью освобождающих владельца объекта от уплаты налога.

Если общая сумма налогов менее 300 рублей.

Плательщик пользуется сервисом «Личный кабинет налогоплательщика».

Плательщик направил в налоговый орган уведомление о необходимости получения документов от налоговых органов в электронной форме через личный кабинет на Госуслугах (ЕПГУ).

В иных случаях при неполучении налогового уведомления за период владения налогооблагаемыми недвижимостью или транспортным средством налогоплательщику целесообразно обратиться в ИФНС либо направить информацию через личный кабинет налогоплательщика или сервис «Обратиться в ФНС России».